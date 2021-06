Robin Quaison è in scadenza di contratto col Mainz, l’attaccante svedese – tra i convocati della sua Nazionale per l’Europeo – è ancora alla ricerca dell’offerta giusta. Nell’ultima Bundesliga Quaison, classe ’93, ha realizzato sei gol e tre assist vincenti e come riporta Tuttomercatoweb.com nelle scorse settimane ci sono stati dei contatti con la Roma. Un sondaggio è inoltre stato effettuato anche dalla Fiorentina.