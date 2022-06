Mercato, prossima settimana aggiornamento Roma-Salernitana per Calafiori

Tornato per ripartire. Riccardo Calafiori si appresta a salutare Roma. Il terzino sinistro dopo il poco fortunato prestito al Genoa, concluso con la retrocessione, è pronto per una nuova avventura. Ripartirà dalla Salernitana – contro cui prenderà il via anche il campionato della squadra di Mourinho – dove ritroverà Morgan De Sanctis. La trattativa è pressoché conclusa. In settimana, però, il dirigente granata e Tiago Pinto si incontreranno per un aggiornamento. Calafiori andrà in Campania a titolo definitivo per circa 2 milioni di euro. Lo si apprende dal Corriere dello Sport.