Le entrate in casa Roma potrebbero non essere terminate. Conclusa l’operazione Abraham, Tiago Pinto potrebbe regalare un altro innesto a Mourinho. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, al club giallorosso è stato proposto Torreira. Il centrocampista uruguaiano dell’Arsenal è stato accostato anche alla Lazio. La Rona, tuttavia, cercherebbe un altro centrocampista solamente nel caso in cui uno tra Diawara e Villar dovessero lasciare Trigoria.