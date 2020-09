Mercato, proposto Lacazette. I Friedkin non danno il via libera per i costi dell’operazione

Clamorosamente Alexandre Lacazette poteva lasciare l’Arsenal. Un paio di intermediari, la settimana scorsa, lo hanno offerto alla Roma. I Friedkin, dopo un’attenta valutazione dei costi, tra ingaggio e quando avrebbe chiesto il club inglese per il cartellino, non hanno dato il via libera per un eventuale tentativo. Lo riporta Matteo De Santis de La Stampa.

