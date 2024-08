Florent Ghisolfi continua a lavorare per portare a Daniele De Rossi nuove pedine da aggiungere al proprio scacchiere. Così la Roma ha ormai messo nel mirino da tempo Kevin Danso con il Lens che ha rifiutato la prima offerta dei giallorossi. Come riferito da Sky Sport, però, i capitolini sarebbero pronti ad avanzare una nuova offerta per ottenere il via libera per Danso. Inoltre De Rossi starebbe cercando di convincere la società ad arrivare a Manu Kone del Borussia Monchengladbach, profilo ideale per rafforzare la rosa secondo l’allenatore romanista.