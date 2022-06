Tra i molteplici appuntamenti, Tiago Pinto ha in agenda anche quello relativo ad Ebrima Darboe. Presto ci sarà infatti un incontro tra il general manager della Roma e l’entourage del gambiano. Tema della riunione sarà il futuro del 21enne. Le parti cercheranno di delineare il futuro del centrocampista, che piace sia in Serie A che all’estero. Fuori dall’Italia, Darboe ha estimatori in Belgio (Anderlecht) ed in Francia, con diverse società interessate. Lo riporta il Corriere dello Sport.