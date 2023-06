Il Catanzaro è in forte pressing per il difensore della Roma, Dimitrios Keramitsis. Il greco, ha deciso di non rinnovare con i giallorossi e cerca sistemazioni in questa finestra di mercato. Il club calabrese sarebbe molto interessato al ragazzo, che nei giorni scorsi aveva ricevuto attenzioni anche dalla Germania, anche grazie all’agenzia che ne ha la procura, la Sport360. Lo riporta Attilio Malena.