Il lavoro di Tiago Pinto per il mercato in uscita della Roma continua. Con l’accordo per Carles Perez trovato in mattinata, la soglia dei 30 milioni è stata raggiunta, ma il gm giallorosso ha piazzato anche altri due giocatori. Darboe è vicinissimo al passaggio al LASK. Dopo l’interesse per Villar, gli austriaci chiudono il centrocampista con un prestito, con diritto di riscatto a 2/3 milioni. Porte girevoli anche per Reynolds, ormai ad un passo il suo passaggio al Westerlo, dove ha già giocato in prestito. Lo riporta Sky Sport.