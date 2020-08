Mercato, preso Pedro Lopes dal Frosinone per la Roma Under 15 – FOTO

View this post on Instagram

Il giorno che aspetto da tanto tempo finalmente è arrivato…. voglio ringraziare la mia famiglia, che è la cosa più importante per me, che mi è stata sempre vicino anche nei momenti brutti, aiutandomi sempre a rialzarmi quando cadevo ma ringrazio soprattutto @paulinho_ligia.lopes che senza di loro non ce l’avrei mai fatta… ringrazio @sportsmaxi per tutto quello che hanno fatto per me, ringrazio @officialasroma per la fiducia, lotterò fino alla fine e sono sicuro che arriveranno tante soddisfazioni con questa maglia!!! Forza Roma 💛❤️