Mercato, preso il giovane Alemanji dal Cambridge United

Mentre il mercato della prima squadra è ancora in una fase di riflessione, in attesa del passaggio di proprietà, quello relativo alle giovanili inizia a registrare le prime mosse. La Roma ha infatti messo sotto contratto il giovane Mbunya Alemanji, ormai ex giocatore del Cambridge United: giocherà nell’Under 18 romanista. A rendere possibile il trasferimento è stata l’agenzia SEG International, che il giocatore ha ringraziato pubblicamente in un post sui suoi canali social. Queste le parole con le quali ha dato inizio alla nuova avventura:

“Molto contento di aver firmato con la Roma. Un ringraziamento alla SEG e alla mia famiglia che mi sono stati vicini dall’inizio del mio viaggio”.