Il calciomercato per la Roma Primavera è già iniziato. Come riportato dal sito di Gianluca Di Marzio i baby giallorossi si sono assicurati le prestazioni di Amir Feratovic. Il classe 2002, di ruolo difensore centrale, arriva dall’NK Bravo e in Slovenia è considerato un assoluto talento. Stabilmente in nazionale Under 19 è forte fisicamente ed è di piede mancino. E’ stato cercato anche dal Verona, ma la Roma ha vinto il duello.