Mercato, possibile il ritorno di El Shaarawy : c’è l’ok per il prestito gratuito

Possibile il ritorno di Stephan El Shaarawy alla Roma. Secondo quanto riporta Andrea Pugliese de La Gazzetta Dello Sport, il calciatore avrebbe già ricevuto l’ok dallo Shanghai Shenhua per andare in prestito gratuito fino a gennaio prossimo, complice anche il Coronavirus. Rispondendo alle chiamate della Nazionale infatti, El Shaarawy dovrebbe sottoporsi ogni volta a due settimane di quarantena al ritorno in Cina. Se la Roma riuscisse a liberarsi dei tanti trequartisti in esubero, potrebbe anche pensarci su.