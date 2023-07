Tiago Pinto vola in Austria per assistere alla prima di campionato tra LASK e Rapid Vienna. Secondo quanto riporta Oberösterreichischen Nachrichten, il gm giallorosso avrebbe osservato da vicino Marin Ljubicic, attaccante del LASK. Diverse le squadre europee interessante al giocatore in questo momento, ma le aspettative di Pinto non sono state superate a pieni voti visto che il classe 2002 è stato sostituito nell’intervallo. L’ex Hajduk ha chiuso comunque la stagione con 12 reti all’attivo, per la prima volta in carriera in doppia cifra.