La Roma è l’unico club che ha formulato una vera e propria offerta per Montiel. Secondo quanto riportato da TYC Sports, i giallorossi hanno offerto 7 milioni di euro al River Plate per Montiel. La richiesta del club argentino è di 12-13. I Millonarios, comunque, aspettano il ritorno del suo agente Pablo Sabbag per trattare eventualmente il rinnovo del contratto. Al momento nessuna opzione è esclusa.