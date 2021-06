Mercato, per l’attacco si valuta anche il nome di Sasa Kalajdzic

Uno dei più grandi dilemmi di questo calciomercato per la Roma riguarda l’attaccante. Si può dire che lo svedese Isak sta andando fuori budget visto che la Real Sociedad, dopo questo Europeo, lo vorrà vendere ad almeno 40 milioni di euro. Anche Daka non è in saldo e in più è vicino al Leicester. Tiago Pinto, quindi, sta esaminando altri profili e l’ultimo, senza perdere di vista Belotti, è quello di Sasa Kalajdzic. La punta è impegnata con l’Austria e si giocherà il passaggio agli ottavi all’ultima giornata. Gioca nello Stoccarda che chiede 25 milioni di euro. Lo riporta il Corriere dello Sport.