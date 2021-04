Mercato, per l’attacco si pensa a Azmoun. Ma c’è anche un’altra italiana

Con Edin Dzeko che sta vivendo gli ultimi mesi in maglia giallorossa, la Roma comincia a programmare l’attacco che verrà. Il reparto offensivo vedrà sicuramente Mayoral, il quale potrebbe essere riscattato già a giugno per 25 milioni. Insieme al centravanti spagnolo, però, occorre un altro attaccante.

L’ultimo nome che balena in orbita giallorossa è quello di Sardar Azmoun. Il centravanti dello Zenit San Pietroburgo è nel mirino di molti club europei. Sulle sue tracce c’è anche l’Atalanta, avversaria giovedì della Roma in campionato. Il costo del cartellino si aggira sui 25 milioni di euro. A riportarlo è Gianluigi Longari. In stagione ha collezionato complessivamente 27 presenze, 16 gol e 5 assist.