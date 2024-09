Il mercato in entrata della Roma potrebbe non essere chiuso. A seguito dell’esonero di Daniele De Rossi, la proprietà potrebbe regalare un rinforzo in difesa al tecnico Juric. Il nome in questione potrebbe essere quello di Koffi Djidji, già conosciuto dal neo allenatore giallorosso nella sua esperienza in Granata. A riportarlo è Alessio Alaimo di Tuttomercatoweb.