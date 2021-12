Il mercato invernale è alle porte e spesso non regala grandi scossoni. La Roma, però, ci vuole provare perchè deve regalare a Mourinho almeno un paio di giocatori per giocarsela per il quarto posto. Uno dei ruoli da rinforzare è il centrocampo e uno dei nomi è veramente a sorpresa. La Roma è piombata su Remo Freuler dell’Atalanta. Lo svizzero è in scadenza di contratto e difficilmente lo rinnoverà. Pinto proverà l’assalto a gennaio. Lo riporta il sito de La Repubblica.