La Roma è partita all’attacco per prendere Pedro in estate. L’attaccante, che si libererà a parametro zero dal Chelsea, è uno degli obiettivi di maggior spicco in casa giallorossa. Come riportato dal The Mirror c’è stata già un’offerta recapitata all’esterno che è pari a 3 milioni di euro a stagione. Il 32enne ha giocato poco con Lampard e il destino lontano da Londra sembra ormai certo. Attenzione, però, alla concorrenza della MLS, un altro campionato che stuzzica non poco lo spagnolo.