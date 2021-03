L’avventura di Javier Pastore con la maglia della Roma sembra ormai essere giunta ai titoli di coda. L’argentino non ha mai convinto la piazza e Trigoria e l’ingaggio elevato costituisce un problema non di poco conto per la dirigenza. Secondo quanto riporta Il Messaggero, sull’ex Psg ci sono due offerte di squadre di Mls. Si tratta del Dallas e dell’Atlanta.