L’Italia è stata eliminata dall’Europeo Under 21. Il sogno degli azzurrini termina durante la prima fase della competizione: un goal di Botheim, attaccante della Salernitana vale la vittoria della Norvegia e la qualificazione della Svizzera. Con una sfortunata traversa di Cambiaghi nei minuti finali del match, gli uomini di Nicolato pagano la sconfitta all’esordio contro la Francia e un primo tempo scialbo e privo di emozioni contro la Norvegia. Il romanista Bove è rimasto in panchina per tutto il match, nonostante la stagione da coprotagonista tra gli uomini di Mourinho e il goal che in Europa League che aveva regalato ai giallorossi il pass per la finale di Budapest.