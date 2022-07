Il ritorno di Sergio Oliveira alla Roma sembra sempre più improbabile. Secondo quanto riporta Pedro Sepulveda di Sic Noticias, il centrocampista portoghese è molto vicino al trasferimento al Galatasaray. Dopo il prestito in giallorosso da gennaio, la società non lo ha riscattato dal Porto, che chiedeva 13 milioni per il cartellino del calciatore. L’accordo con il club turco, però, è stato trovato sulla base di soli 3 milioni di euro.