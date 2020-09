Mercato, oggi ultimi contatti con il Real Madrid per chiudere l’affare Borja Mayoral. Potrebbe arrivare già domani

La Roma si appresta a chiudere l’affare con il Real Madrid per portare Borja Mayoral nella Capitale. Secondo quanto riporta Jacopo Aliprandi de Il Corriere Dello Sport, oggi i due club si riuniranno in un’ultima conference call per definire la trattativa. Il calciatore spagnolo, in scadenza il prossimo anno, rinnoverà con i Blancos per poi approdare in giallorosso con la formula del prestito con diritto di riscatto e potrebbe sbarcare a Roma già domani. Il club poi tenterà un ultimo assalto a Smalling prima della chiusura del calciomercato, il 5 ottobre.

