La Roma e i parametri a zero, una storia che va avanti dall’anno scorso e che ha già portato numerosi colpi di mercato come Dybala, Matic, e Aouar-N’Dicka in questa sessione. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Roberto Pereyra dell’Udinese potrebbe essere il prossimo della lista. Anche il Tucu dal 30 giugno sarà libero da vincoli contrattuali e risultano contatti diretti tra Tiago Pinto e l’entourage del giocatore.

Il profilo del 32enne potrebbe essere interessante per rinforzare la squadra di Mourinho, in questa stagione l’argentino ha fornito 5 goal e 8 assist. I primi contatti con la società giallorossa risalgono a 3 settimane fa con l’intento di risentirsi a fine giugno. Il centrocampista piace anche a Lazio e Inter.