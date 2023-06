Chris Smalling dopo il rinnovo che lo legherà alla Roma fino al 2025, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali giallorossi pubblicata su YouTube. Di seguito l’intervista integrale:

Il tuo legame con la Roma continua, quanto sei felice per questo rinnovo?

“Sono molto felice di restare alla Roma, è stata una deciso facile da prendere. Perché gli ultimi anni sono stati tra i migliori della mia carriera. Soprattutto se penso ai tifosi, indipendentemente da chi affrontiamo, il loro supporto è sempre incredibile. Penso a quando portò fuori il cane o fare la spesa, sono felice di proseguire la mia carriera qui”

C’é qualcuno in particolare che vorresti ringraziare?

“I tifosi, per il loro sostegno indipendentemente dal risultato. Abbiamo avuto degli alti e bassi in questa stagione, ma i tifosi ci hanno sempre seguito anche in trasferta. Non è così comune nel calcio. E fortunatamente posso far parte di tutto questo”

La tua è stata quindi una scelta di vita?

“Quando sono arrivato qui in prestito è stata una decisione dell’ultimo minuto. È stata una delle scelte migliori che abbiamo fatto in termini calcistici. Qui non mi manca nulla, è stato semplice scegliere di restare”

Perché tutti sostengono che la Roma sia una grande famiglia?

“Come squadra, siamo diventati sempre più uniti col passare del tempo. Anche per il fatto che negli ultimi anni, nonostante siano arrivati giocatori nuovi il cuore della squadra è sempre rimasto lo stesso. Continuando a lavorare insieme diventiamo sempre più affiatati. Impariamo a conoscersi sempre di più, in campo e fuori. Questo ci aiuta, soprattutto se la stagione è caratterizzata da molti alti e bassi. In quei momenti bisogna restare uniti e in questo gruppo lottiamo gli uni per gli altri e lottiamo per la Roma”

La Roma ti ha donato una seconda giovinezza?

“Penso di sì. Mi sento molto in forma, riesco a recuperare bene dopo le partite. In questa stagione ne ho giocate molte, ne ho saltate poche. Spero di continuare a migliorare e di continuare a dare il mio contributo in campo, perché è il mio lavoro ed è quello che voglio fare. Voglio aiutare questo club”

In queste due stagioni hai avuto pochi infortuni. Cosa è cambiato?

“In quella stagione (3 stagioni fa ndr) mi sono infortunato al ginocchio, ma avevo anche altri fastidi. È stata una stagione frustrante per me, ma in seguito gli infortuni non mi hanno tormentato e spero di continuare così. Penso di essere stato particolarmente sfortunato in quella stagione. Spero di poter essere sempre disponibile in futuro”

Siete usciti con più consapevolezza dalle delusioni?

“Abbiamo giocato due finali nelle ultime due stagioni. Lo scorso anno è stato un trionfo, quest’anno abbiamo vissuto un dispiacere, ma giocare due finali in due anni è un grande risultato. Sono certo che aver visto il Siviglia festeggiare ci resterà impresso e ci darà una spinta in più nella prossima stagione per essere noi sul podio ad alzare la coppa e a festeggiare. Impareremo da questa esperienza. Abbiamo vinto insieme, abbiamo perso insieme. Ci sarà utile la prossima stagione per lottare su tutti i fronti”