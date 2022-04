Mercato. Offerto Cristante a Milan, Juventus e Siviglia

Bryan Cristante è in uscita dalla Roma. Secondo quanto riporta Nicolò Schira su Twitter, il calciatore giallorosso è stato proposto a Milan, Juventus e Siviglia. Per i rossoneri sarebbe utile per il discorso liste, essendo un prodotto del settore giovanile del club milanese. Per quanto riguarda i bianconeri invece, potrebbe contare su Allegri, che lo fece debuttare in Serie A e apprezza il suo profilo. In Spagna invece ritroverebbe il ds Monchi, che lo conosce molto bene.

