Mercato, offerti 15 milioni più bonus per Smalling

Chris Smalling è l’obiettivo numero uno per la difesa della Roma e del mercato giallorosso in questo momento. Il Manchester United sta facendo muro, volendo sempre 20 milioni di euro, ma la società capitolina prova a limare le distanze. Come riportato da Angelo Mangiante di Sky Sport l’offerta pervenuta quest’oggi è di 15 milioni di euro più bonus. Un passo in avanti verso quello che vogliono i Red Devils che ora si possono anche accontentare visto che il difensore vuole tornare alla Roma al più presto. La dirigenza giallorossa, comunque, aspetterà qualche giorno prima di virare su altri obiettivi.

#Smalling wants to come back to Rome.

The latest official #AsRoma offer was submitted today (about €15m + add ons).

Now it's up to #MUFC. Smalling is still the main target of Paulo Fonseca. AsRoma wait a few days more. Otherwise they will go to another center-back. @SkySport pic.twitter.com/PbhwRD981D

— Angelo Mangiante (@angelomangiante) September 30, 2020