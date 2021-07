Mercato, offensiva per Luis Diaz: pronta un’offerta da 25 milioni di euro più bonus

La Roma punta decisa verso Luis Diaz. La squadra più vicina e interessata, al momento, all’esterno colombiano è proprio quella giallorossa. Come riportato dal giornalista colombiano Pipe Sierra, che lavora per WinSportsTV, Tiago Pinto avrebbe già pronta un’offerta da 25 milioni di euro più bonus che sottoporrà al Porto il prossimo 28 luglio, quando le due squadre si sfideranno anche in un’amichevole. I Dragoes sono aperti alla trattativa anche se potrebbero chiedere più soldi.

🚨 EXCLUSIVA: A hoy, el equipo más interesado en Luis Díaz (24) es la #ASRoma. 🔴🟡 La ‘Loba’ hará una oferta inicial de 25M€ + bonos el próximo miércoles, 28 de julio, en el amistoso ante #FCPorto. 🔵⚪️ Los ‘Dragones’ están abiertos a negociar y podrían pedir más dinero. pic.twitter.com/fgjQcxv9kc — Pipe Sierra (@PSierraR) July 20, 2021