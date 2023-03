Gli occhi di Tiago Pinto sarebbero puntati su Mahmoud Dahoud, che andrà in scadenza con il Borussia Dortmund a giugno, dato lo scarso impiego in stagione, solo 7 presenze. La concorrenza sul centrocampista classe ’96 è folta: Arsenal, Milan, Atletico Madrid, Napoli e Betis. Nella scorsa stagione il suo impiego e rendimento sono stati decisamente migliori, con 2 gol e 7 assist in 30 gettoni. Lo riporta Sky Sport Germania.