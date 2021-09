Mercato, Nzonzi resta a Roma: sfuma l’accordo con l’Al Rayyan

Steven Nzonzi non molla. Il centrocampista francese continua ad essere un peso per la Roma. Come riportato da footmercato.net, è sfumato l’accordo tra il club giallorosso e l’Al Rayyan. Nzonzi rimarrà dunque nella Capitale fino alla scadenza del contratto, fissata a giugno 2022.

La cessione dell’ex Siviglia sta diventando un problema per la Roma. Nell’ultima sessione di mercato, infatti, Nzonzi ha rifiutato qualsiasi proposta arrivatagli: da un ritorno in Francia, all’approdo in Qatar fino al no incassato dal Benfica, che aveva messo sul piatto un triennale.