Mercato, Nzonzi pronto a tornare: il Rennes non tratterà il trasferimento

Steven Nzonzi è pronto a tornare alla base. Secondo quanto riportato dal quotidiano francese L’Equipe, il centrocampista francese tornerà a Roma dopo aver disputato un anno e mezzo in prestito al Rennes con cui ha collezionato 46 presenze. La squadra rossonera ha riflettuto a lungo sulla possibilità o meno di tenere il 32enne, ma alla fine ha deciso di non andare oltre e di non negoziare un trasferimento. Nzonzi resta quindi per il momento nell’organico del club giallorosso, ad un anno dalla scadenza del contratto, in attesa di capire quale sarà la sua prossima destinazione.