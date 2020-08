Mercato, nuovo interessamento per Kean: ipotesi scambio di prestiti con Florenzi

Il nome di Moise Kean non è nuovo in casa Roma. Il club giallorosso ha chiesto da tempo informazioni per il giovane azzurro, che potrebbe diventare l’attaccante di riserva. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere Dello Sport, la Roma che, proprio ieri ha incontrato a Trigoria il suo agente Mino Raiola, sarebbe intenzionata ad averlo sfruttando magari alcuni esuberi. Si sta ragionando su un possibile scambio di prestiti con l’Everton che da tempo ha espresso la volontà di avere Alessandro Florenzi alla corte di Ancelotti. L’Everton vorrebbe superare la concorrenza di Atalanta e Fiorentina, per le quali l’ingaggio risulta eccessivo.