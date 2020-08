Nuovo arrivo in casa Roma. Dopo gli ultimi colpi di mercato per la Primavera di Alberto De Rossi, Amir Feratovic dall’NK Bravo e Javier Vicario dal Numancia, ora i giallorossi pensano all’Under 18 di Aniello Parisi. Come riporta la Gazzetta Regionale, l’ultimo acquisto è Alberto Milan, portiere classe 2003 proveniente dal Cittadella.