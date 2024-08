La Roma in questi ultimi giorni di calciomercato continua a lavorare per regalare rinforzi a mister De Rossi. Un obiettivo dei giallorossi per la difesa è Kevin Danso del Lens.Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club francese, ha ritenuto non sufficiente l’ultima offerta del club giallorosso, che quindi per poter chiudere la trattativa è chiamato a fare un ulteriore piccolo sforzo. La proposta di Ghisolfi era un prestito oneroso da 1 milione di euro più obbligo di riscatto a 21,5 milioni e 1 milione di bonus.