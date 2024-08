Piove sul bagnato in casa Roma dopo la sconfitta per 1-2 con l’Empoli. Mister De Rossi perde infatti Enzo Le Fée per infortunio: il centrocampista, entrato nel corso della sfida di ieri, ha accusato un problema muscolare. Secondo quanto riportato da Sky Sport il francese dovrà rimanere fermo per circa 2-3 settimane e salterà la partita contro la Juventus.