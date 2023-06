Il mercato entra sempre più nel vivo, con il dubbio legato al centravanti. Il principale candidato per quel ruolo è Gianluca Scamacca, ma il freno del West Ham porta inevitabilmente a guardare altrove. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, Tiago Pinto avrebbe messo gli occhi su Dembelè del Lione. Il 26 enne è reduce da una stagione negativa in Francia e arriverebbe a costo zero. Un altro nome che potrebbe tornare sul taccuino del General Manager è quello di Okafor, centravanti del Salisburgo, in scadenza nel 2024. Lo svizzero è arrivato in doppia cifra con gli austriaci ed ha realizzato tre gol in 6 gare in Champions League.