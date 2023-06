Di nuovi protagonisti sui social. Dybala e Matic tornano con uno dei loro siparietti sotto i commenti di Instagram. Il centrocampista serbo si è raccontato in un intervista a Star Casinò Sport rispondendo in inglese alle domande della giornalista e l’argentino non si è fatto scappare l’occasione per una frecciata simpatica. “Perché non in italiano?”. Prontamente è arrivata la risposta del centrocampista giallorosso: “Sono qui da dieci mesi e parlo meglio di voi che siete qui da dieci anni”.