La Roma non comprerà Nemanja Matic. Il centrocampista del Manchester United, che piace tanto a Mourinho, non arriverà nella Capitale. Come riportato dal sito tmw.com il suo ingaggio è troppo alto per la società capitolina e questo interrompe ogni tipo di trattativa: guadagna 7 milioni di euro netti per le prossime due stagioni. Il serbo, comunque, aveva già dato il suo gradimento per il trasferimento alla Roma.