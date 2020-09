Mercato, nessuna offerta della Roma per Depay: su di lui resta il Barcellona

Nella giornata di ieri il presidente del Lione Aulas aveva parlato di un interessamento “indiretto” della Roma per Depay. Come riporta Fabrizio Romano con un tweet, al momento non c’è alcuna offerta dei giallorossi per l’olandese, che intanto stasera giocherà contro l’Italia in Nations League. Su di lui resta forte invece il Barcellona, anche se Rudi Garcia vorrebbe fortemente trattenerlo sopratutto dopo una stagione così esaltante che ha portato il club francese in semifinale di Champions League.

At the moment there’s no official bid from AS Roma to sign Memphis Depay. Barcelona are leading the race after starting contact with his agents – but not advanced negotiations yet with OL. Koeman is pushing to sign Wijnaldum. It’s up to the club, considering Thiago too. 🔵🔴 #FCB

