Mercato, nessuna offerta all’Udinese per Musso: possibile l’inserimento di tre contropartite

Nella prossima sessione di calciomercato Tiago Pinto dovrà scegliere l’erede di Pau Lopez. Dopo due stagioni in giallorosso, il portiere spagnolo sembra destinato a lasciare Trigoria. Il candidato per sostituirlo sembra essere Juan Musso. L’estremo difensore dell’Udinese è in cima alle preferenze della Roma.

Leggi anche: Villar: “Voglio diventare grande con la Roma”

Tra i due club, però, non c’è stato ancora nessun contatto, riporta calciomercato.com. Ciò non toglie però che ci possano essere, visto che Luca Gotti – tecnico dei friulani – gradirebbe un approdo in bianconero di Amadou Diawara e Carles Perez, giocatori già cercati nell’ultima sessione e che potrebbero limare il costo del cartellino di Musso, fissato ora a 20 milioni di euro. Possibile poi anche l’inserimento di un giovane della Primavera, con Tommaso Milanese forte indiziato.

Leggi anche: Fonseca in ascesa: ora la prova Europa

La Roma, intanto, si guarda attorno. Altri nomi che interessano sono quelli di Pierluigi Gollini e Marco Silvestri. Il portiere dell’Atalanta sarebbe l’opzione più gradita, ma l’alto costo che la Dea potrebbe fissare (circa 30 milioni) blocca la trattativa. La scelta ricadrebbe quindi sull’estremo difensore del Verona, valutato 8 milioni.