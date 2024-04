Nei giorni scorsi è circolato il nome di Nicolas Burdisso come possibile futuro ds della Roma. L’argentino lascerà la Fiorentina a fine stagione, ma – come rivelato da sport.sky.it – per il momento la società giallorossa fa trapelare che non c’è stato alcun contatto. L’ex difensore resta comunque un profilo graditissimo a Daniele De Rossi.