Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 34ª giornata del Campionato di Serie A 2023/24 in programma domenica 28 aprile. Sarà Sozza ad arbitrare Napoli-Roma, Bercigli e Scatragli gli assitenti. Al Var ci sarà Abisso, mentre Irrati è designato per l’AVAR.

Arbitro: SOZZA.

Assistenti: BERCIGLI – SCATRAGLI.

IV Uomo: COLOMBO.

VAR: ABISSO.

AVAR: IRRATI.

aia-figc.it