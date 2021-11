Tutti si aspettavano un grande salto da parte di Bryan Reynolds che, fino ad ora, non c’è stato. Il terzino americano è ai margini della squadra e soltanto stasera, per la Conference League, è rientrato tra i convocati. Come riportato dal sito calciomercato.it nelle prossime settimane il suo agente sarà in Italia per fare un punto della situazione e per capire che cosa porterà il mercato di gennaio.