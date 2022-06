Mercato, muro Diawara: rifiuta ogni offerta, finirà fuori rosa

Diga Diawara. E non per prestazioni in campo – che non vede da immemore tempo – ma sul mercato. Mai preso in considerazione da Mourinho, il guineano è sul mercato. Ma di andarsene da Trigoria proprio non vuole saperne. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, la Roma ha portato all’ex Napoli diverse opzioni, tutte rigettate al mittente.

Se dovesse continuare a tenere questo ostracismo ai piani di mercato della Roma, il club è pronto a metterlo fuori rosa. La società, infatti, considera chiuso il rapporto col 24enne. Il lavoro di diplomazia spetterà ora a Daniel Delonga. L’agente tedesco cura da poco la carriera di Diawara e sarà suo dovere fargli capire che l’avventura nella Capitale è oramai scaduta. Lo scrive Il Tempo.