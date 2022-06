Mercato, Monchi sfida la Roma per Senesi

Aumentano le pretendendi per Senesi. Il difensore del Feyenoord ha disputato una buonissima stagione facendo il suo esordio anche con la Nazionale argentina. Su di lui si sono gettati subito gli occhi della Roma, che l’ha affrontato in Conference League, oltre che di Inter e Napoli. Ma non finisce qui. Secondo Estadio Deportivo una vecchia conoscenza romanista proverà a dare fastidio. Si tratta di Monchi che col suo Siviglia sta studiando la fattiblità dell’operazione visto che perderà i due centrali Diego Carlos e Kounde.