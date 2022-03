Mercato, Mkhitaryan indispensabile per Mourinho: si avvicina il rinnovo

Nel pareggio maturato ieri contro l’Udinese uno dei fattori determinanti è stata l’assenza di Mkhitaryan. L’armeno è, oramai da tempo, una delle pedine fondamentali di questa Roma che fatica a trovare gioco senza di lui. Mourinho lo sa bene e l’intenzione è quella di proseguire con il trequartista nonostante l’età. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, dopo il derby ci sarà la sosta per la Nazionale dove Mkhitaryan rimarrà nella capitale e potrà discutere del suo prolungamento in maglia giallorossa. Il centrocampista attualmente percepisce 4 milioni di euro all’anno: con un adeguamento al ribasso dello stipendio spalmato su due stagioni, il rinnovo si farà. Pinto ha la possibilità di chiudere con Raiola appena quest’ultimo sarà in condizioni agevoli per intavolare la trattativa.