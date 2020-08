Mercato, Milik sempre più lontano dalla Juventus: la Roma alla finestra

La Roma passerà a breve ufficialmente nelle mani di Dan Friedkin con il closing previsto proprio nella giornata di domani. Continua comunque a tenere banco anche il calciomercato. Il futuro di Dzeko nella Capitale non sembra essere in discussione ma i giallorossi devono comunque trovare qualcuno da affiancargli. Il nome ideale è quello di Milik, che secondo il portale polacco sportowefakty.wp.pl si sta sempre più allontanando dalla possibile cessione alla Juventus. Per questo i giallorossi potrebbero farsi trovare pronti, inserendo una possibile contropartita come Under che piace al Napoli.