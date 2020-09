Mercato, Milik non ha ancora scelto la Roma. Dzeko e la Juventus in attesa

Il giro di punte è pronto a partire: Edin Dzeko alla Juventus, Arkadiusz Milik alla Roma. Tre società interessate e in attesa di chiudere, ma c’è ancora da aspettare un “sì”: quello di Milik. Il centravanti polacco, stando a quanto riportato da Sky Sport, non ha ancora scelto infatti in modo definitivo di accettare l’offerta della società capitolina. Il numero 99 è stato bloccato dalla Juventus 6 mesi fa, quando alla guida della Vecchia Signora c’era ancora Maurizio Sarri e si è sentito a lungo un giocatore bianconero. Attende ancora il messaggio chiaro da Torino dell’impossibilità di diventare un giorno un calciatore della Juventus, prima di sciogliere le riserve ed approdare a Trigoria. Al suo “sì”, dunque, è legato anche il futuro di Dzeko, per cui è già tutto pronto tra Roma e Juve.