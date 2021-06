Mercato, Milanese non convocato da Mourinho: si va verso la cessione a titolo definitivo

Tommaso Milanese si allontana dalla Roma. ll centrocampista non è stato infatti inserito nell’elenco dei convocati di José Mourinho per il ritiro che partirà il 6 luglio. Il classe 2002 è osservato da diversi club di Serie A e B. In questi giorni ci sono colloqui in corso per la cessione a titolo definitivo. A riportarlo è Filippo Biafora de Il Tempo.

La stagione conclusa da poco ha visto Milanese debuttare con la prima squadra. Il centrocampista leccese ha infatti debuttato nella vittoria per 5-0 contro il CFR Cluj, gara in cui ha servito l’assist a Pedro per il sigillo finale. A dicembre, poi, ha trovato anche il primo gol nella sconfitta (3-1) contro il CSKA Sofia.