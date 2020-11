Mercato, Milanese ad un passo dal rinnovo fino al 2024. In settimana le firme

La vita di Tommaso Milanese è completamente cambiata. Dall’esordio in Europa League contro il Cluj al rinnovo del contratto. E’ proprio quest’ultimo il regalo al trequartista che è molto vicino a firmare fino al 2024. Le firme, come riporta Filippo Biafora de Il Tempo, ci saranno in settimana per blindare uno dei gioielli della Primavera della Roma.

Tommaso #Milanese rinnova fino al 2024 con l'#ASRoma: accordo trovato nelle ultime ore, in settimana la firma sul contratto@Teleradiostereo @tempoweb pic.twitter.com/y8pDIQF6G9 — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) November 17, 2020